В Грузии нарушение запрета на посещение кладбища с 2 по 4 мая подлежит штрафу

Лицо, нарушившее запрет на посещение кладбища, будет оштрафовано на 2 тысячи лари. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, говорится в сообщении МВД Грузии.



«Согласно постановлению правительства Грузии № 322 от 23 мая 2020 года, с целью предотвращения распространения коронавируса, с 2 по 4 мая текущего года гражданам запрещается заходить на территорию кладбищ по всей Грузии.



Запрет не касается только церемонии похорон.



С 2 мая полиция будет контролировать подъездные дороги к кладбищам и выполнение регуляций в масштабе всей страны. В случае нарушения ограничений, нарушитель будет оштрафован на 2000 лари», — говорится в сообщении ведомства.