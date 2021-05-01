В Грузии нарушение запрета на посещение кладбища с 2 по 4 мая подлежит штрафу
Лицо, нарушившее запрет на посещение кладбища, будет оштрафовано на 2 тысячи лари. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, говорится в сообщении МВД Грузии.
«Согласно постановлению правительства Грузии № 322 от 23 мая 2020 года, с целью предотвращения распространения коронавируса, с 2 по 4 мая текущего года гражданам запрещается заходить на территорию кладбищ по всей Грузии.
Запрет не касается только церемонии похорон.
С 2 мая полиция будет контролировать подъездные дороги к кладбищам и выполнение регуляций в масштабе всей страны. В случае нарушения ограничений, нарушитель будет оштрафован на 2000 лари», — говорится в сообщении ведомства.
Лента новостей
В Азербайджане снимут фильм о турецкой журналистке Фульи Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Кто в Азербайджане лучше всех читает поэзию Низами Гянджеви? – Жюри конкурса Sənsiz назвало победителей (ФОТО/ВИДЕО)
Назван срок сдачи в эксплуатацию строящихся в Габале и Шамкире детских реабилитационных центров (ФОТО)
Туркменистан и Татарстан обладают потенциалом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО)
Взаимодействие Туркменистана со странами ЕАЭС будет способствовать росту экономических процессов в Евразии
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона успешно завершила свою миссию - пришло время для Великого возвращения в Карабах
Челлендж для азербайджанских художников: удивительные по красоте архитектурные здания и городские пейзажи (ФОТО)