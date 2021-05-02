Школы в Грузии будут на каникулах до 13 мая

Из-за роста случаев заражения коронавирусом в Грузии дни с 4 по 11 мая объявлены нерабочими, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Решение властей означает продление пасхальных каникул до двух недель. По случаю Воскресения Христова в этом году жители Грузии отдыхают четыре дня – с 30 апреля по 3 мая. Кроме того, 12 мая в стране отмечается День памяти апостола Андрея Первозванного.

Oбразовательный процесс в школах возобновится после длинных выходных, 13 мая.

Министерство образования призывает граждан строго следовать всем рекомендациям в праздничные и выходные дни. В ведомстве отмечают, что во многом именно от этого зависит, смогут ли школьники вернуться в классы 13 мая.



«Министерство надеется, что с целью содействия ученикам каждый человек проявит гражданскую ответственность и будет соблюдать установленные правила», — говорится в сообщении ведомства.