В Грузии перестал работать общественный транспорт

Общественный транспорт перестал с понедельника функционировать в Грузии, эта мера будет действовать по 12 мая. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В правительстве отметили, что ограничения пришлось ввести для более эффективной борьбы с распространением инфекции. Как пояснили ТАСС в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок.

Кроме того, по решению властей все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.