В Грузии дни с 4 по 11 мая объявлены нерабочими
БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии объявило дни с 4 по 11 мая государственными праздниками после православной Пасхи, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По их данным, это решение Межведомственного координационного совета направлено на сдерживание распространения коронавируса.
До 12 мая в Грузии приостановлена работа внутригородского общественного транспорта. Однако на междугородний транспорт это ограничение не распространяется.
Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство Грузии ввело ряд ограничений на время пасхальных праздников. В частности, посещать кладбища по всей Грузии строго запрещено со 2 по 4 мая включительно.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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