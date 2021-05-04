В Грузии дни с 4 по 11 мая объявлены нерабочими

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии объявило дни с 4 по 11 мая государственными праздниками после православной Пасхи, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По их данным, это решение Межведомственного координационного совета направлено на сдерживание распространения коронавируса.

До 12 мая в Грузии приостановлена работа внутригородского общественного транспорта. Однако на междугородний транспорт это ограничение не распространяется.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство Грузии ввело ряд ограничений на время пасхальных праздников. В частности, посещать кладбища по всей Грузии строго запрещено со 2 по 4 мая включительно.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)