В Грузии выявлено 1 089 новых случаев инфицирования коронавирусом

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 18 662 теста, отсюда 9 952 на антигены и 8 710 PCR, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 089 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 321 919.

За последние сутки выздоровели 1 489 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 300 989.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 18 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 281 человек.