Президенты Грузии и Северной Македонии подписали соглашение об отказе от виз

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Скопье подписала соглашение со своим коллегой из Северной Македонии Стево Пендаровским об установлении безвизового режима для граждан обеих стран. Церемония подписания соглашения в прямом эфире в понедельник транслировалась на странице грузинского лидера в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подписали соглашение, которое освобождает граждан наших стран от получения виз при въезде в Грузию и Северную Македонию. Это соглашение будет способствовать укреплению отношений между гражданами наших стран, развитию туризма и экономики", - сказала Зурабишвили на пресс-конференции после подписания документа.

Соглашение должны будут ратифицировать парламенты обеих стран, после чего оно вступит в силу.

Зурабишвили в понедельник прибыла в Северную Македонию с двухдневным официальным визитом. В рамках визита у нее запланированы также переговоры с главой Национальной ассамблеи (парламента) Талатом Джафери и с первым вице-премьером Артаном Груби.

Президента Грузии сопровождают глава администрации Натия Сулава, замминистра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани и руководитель парламентской группы дружбы с Северной Македонией Гиви Миканадзе.

Грузия установила дипломатические отношения с Северной Македонией в феврале 2019 года. Это первый официальный визит грузинского лидера за всю историю двусторонних отношений.