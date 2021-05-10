Между Грузией и Северной Македонией подписан документ о безвизовых поездках граждан

В ходе официального визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Республику Северная Македония президенты Грузии и Республики Северная Македония подписали соглашение «Об освобождении от обязанности получения визы», передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Согласно сообщению пресс-службы администрации президента Грузии, документ о безвизовом режиме направлен на создание благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран при предъявлении биометрического паспорта.