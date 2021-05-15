В Грузии выявлено 1 576 новых случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявлено 1 576 новых случаев коронавируса, выздоровели 584 инфицированных, умерли 29 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За 24 часа в стране проведено 44 278 тестов на коронавирус, в том числе 28 539 с экспресс-тестов на антигены и 15 739 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 3,56%, за последние 14 дней — 5,11%, за последние 7 дней — 4,05%.

С начала пандемии в Грузии зарегистрировано 329 407 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 307 918 инфицированных, умерли 4 426 человек.

На сегодня суммарно вакцинировано 85 286 человек, за сутки привиты 3 013 человек.

На карантине находится 60 человек, в больницах — 4 258, в клинических гостиницах — 729 человек.

П состоянию на 14 мая в Грузии было выявлено 1 390 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 070 пациентов.