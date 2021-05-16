Грузия выдвинула новые требования для регистрации грузовиков, автобусов и микроавтобусов
С 1 июня 2022 года в Грузии для регистрации микроавтобусов, автобусов и грузовиков для внутренних перевозок будет необходима установка ограничителей скорости. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в постановлении правительства Грузии.
Согласно новым требованиям, ограничители скорости должны иметь микроавтобусы вместимостью более восьми мест, автобусы и грузовые автомобили весом от 3,5 тонны.
Для автобусов и микроавтобусов скорость не должна превышать 100 км/ч, а для грузовиков весом от 3,5 тонны – 90 км/ч.
Ограничители на скорость не используются на военных автомобилях, автомобилях неотложной помощи, пожарных машинах и машинах МВД Грузии.
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