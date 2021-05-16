Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
За минувшие сутки в Грузии выявлено 968 новых случаев коронавируса, выздоровели 903 инфицированных, скончались 16 пациентов, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Статистика новых случаев по регионам страны:
Тбилиси — 527,
Аджария — 71,
Имерети — 95,
Квемо Картли — 58,
Шида Картли — 28,
Гурия — 27,
Самегрело-Земо Сванети — 75 ,
Кахети — 49,
Мцхета-Мтианети — 21,
Самцхе-Джавахети — 11,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 6.
На сегодня количество активных случаев составляет 17 086, из которых 912 инфицированных находятся в тяжелом состоянии. На искусственном дыхании — 214 пациентов.
В самоизоляции находятся 25 597 человек.
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