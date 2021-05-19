Грузинский бизнес получит почти $104 миллиона от Всемирного банка

Грузия 19 мая 2021 07:15 (UTC+04:00)
Грузинский бизнес получит почти $104 миллиона от Всемирного банка

Грузия получит 85 миллионов евро (почти 104 миллиона долларов) льготных, долгосрочных финансовых ресурсов для помощи микро-, малым и средним предприятиям (ММСП), пострадавшим от пандемии COVID-19, сообщает министерство финансов Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Соответствующее соглашение сегодня подписали глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили, и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

Новый проект «Помощь и восстановление» будет поддерживать более шести тысяч компаний по всей стране, повышая шансы предприятий на выживание, сохраняя производственные активы и помогая компаниям адаптироваться к новым вызовам в экономике.

«Для нас развитие малого и среднего бизнеса является одним из основных приоритетов, и, конечно же, мы разработаем дополнительные стимулирующие механизмы и представим их в ближайшее время», — сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня на заседании правительства.

Премьер поблагодарил донорскую организацию за поддержку, отметив, что решение об оказании финансовой помощи стране Всемирный банк принял 11 мая.

Проект предусматривает создание новой системы мгновенных платежей, что означает укрепление инновационной экосистемы в финансовом секторе.

По информации Минфина, несмотря на меры, предпринятые правительством Грузии на поддержку бизнеса в рамках антикризисного плана, помощь ММСП, вновь остается важной задачей.

Цель проекта помочь этим предприятиям, в том числе путем улучшения цифровых услуг и модернизации финансовой инфраструктуры.

Проект разрабатывался Всемирным банком и грузинской стороной в течение нескольких месяцев.

Его реализация будет поручена Национальному банку Грузии и Агентству «Производи в Грузии». Надзор над выполнением проекта поручено Минэкономики страны.

Благодаря поддержке Всемирного банка будут усилены программы «Производи в Грузии», направленные на помощь малым предприятиям, чтобы помочь им преодолеть экономический ущерб, нанесенный пандемией, с помощью различных компонентов, включая компонент грантов. Таким образом, деньги микро- и малые компании получат в виде грантов.

Национальный банк Грузии обеспечит создание новой системы быстрых платежей (IPS), которая, среди прочего, расширит доступ к наличным деньгам для этих предприятий.

Проект Всемирного банка также предусматривает компонент технической поддержки, включая повышение навыков, необходимых для развития цифровизации.

Эта помощь Всемирного банка является частью финансовой поддержки, которую правительство Грузии получило от партнерских международных донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и дальнейшего восстановления экономики страны.

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