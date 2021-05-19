На следующей неделе в Грузии начнется вакцинация «Синоваком». Об этом заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на брифинге в министерстве здравоохранения после окончания совета по вакцинации, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По ее словам, дату объявит Национальный центр по контролю заболеваний.

В то же время, как заявила Тамар Габуния, вакциной «Синовак» будут привиты граждане от 18 лет.

«Вакцинация «Синоваком» начнется на следующей неделе. Дату объявит ​​Национальный центр по контролю заболеваний. «Синовак» ждет разрешения Всемирной организации здравоохранения. Промежуточный отчет экспертов, который положительно характеризует результаты «Синовака», уже опубликован. Мы думаем, что авторизация будет получена скоро, однако для того, чтобы был быстрый охват эпидемиологических проблем, нужно, чтобы население, а также основные группы имели доступ к вакцине. Вакцинация «Синоваком» начнется уже на следующей неделе. Охват будет в возрастной группе старше 18 лет», — заявила Тамар Габуния.