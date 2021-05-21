Грузия может начать использование израильского препарата против COVID-19

Грузия может начать применение созданного в Израиле препарата EXO-CD24 для лечения COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

С рабочим визитом в Тбилиси находятся руководители тель-авивской больницы, где разрабатывалось лекарство, – это Медицинский центр имени Сураски (больница Ихилов). Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе провела с ними встречу, обсудив перспективы дальнейшего сотрудничества.

Надир Арбер, заведующий в больнице Ихилов направлением COVID-19, говорит, что EXO-CD24 показал высокую эффективность при лечении как тяжелых форм коронавируса, так и случаев средней степени тяжести.

Израильские медики осмотрели два самых крупных медицинских учреждения Грузии, принимающих пациентов с COVID-19, — это Республиканская больница и Тбилисская инфекционная больница.

По заявлению разработчиков EXO-CD24, основой препарата являются экзосомы, высвобождающиеся из клеточной мембраны. Израильские специалисты обогатили их белком CD24, который экспрессируется на поверхности клеток и регулирует работу иммунной системы.

На первом этапе тестирования EXO-CD24 давали 30 пациентам. В тель-авивской больнице утверждают, что значительное улучшение состояния 29 из них стало наблюдаться в течение трех-пяти дней после начала приема лекарства, а у 30-го пациента – спустя пять дней.