По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, граждане Грузии смогут въехать в Венгрию с сертификатом о вакцинации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, венгерский премьер заявил в Брюсселе.

Как отметил Сийярто, Венгрия и Грузия достигли двустороннего соглашения, согласно которому, венгры также смогут въезжать в Грузию с документами о прохождении вакцинации.

Данную информацию в эфире Первого канала Грузии также подтвердила посол Венгрии в Грузии Виктория Хорват.

По её словам, правительство Венгрии признает выданный Грузией сертификат о вакцинации «зеленой картой», а граждане Грузии смогут въезжать в Венгрию без каких-либо ограничений при предоставлении документации о вакцинации.