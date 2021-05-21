США выделит Грузии грант в 67 миллионов

Новое грантовое соглашения, подписанное Грузией и Агентством международного развития США (USAID), предусматривает выделение Грузии на первом этапе 67 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Документ подписали министр финансов Лаша Хуцишвили и директор миссии USAID Питер Виблер. В церемонии принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Соглашение "Для содействия устойчивому развитию Грузии" направлено на создание возможностей высокооплачиваемого и качественного трудоустройства, усиление подотчетности и укрепление демократических достижений… На первом этапе USAID выделит грант в 67 миллионов долларов с перспективой его увеличения до 330 миллионов долларов", – сказал Гарибашвили.

В рамках соглашения планируется реализовать проекты в следующих направлениях: разрешение и стабилизация конфликтов, права человека, производительность частного сектора, верховенство закона, демократическое управление, гражданское общество, базовое образование, социальные услуги, сельское хозяйство, окружающая среда.

Агентство международного развития США (USAID) сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время Грузии выделили более 1,8 миллиарда долларов. За это время уже реализовано примерно 335 программ в области сельского хозяйства, энергетики, инфраструктуры, окружающей среды, образования и здравоохранения.