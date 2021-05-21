Начался вывод грузинских миротворцев из Афганистана

Грузия начала вывод своих миротворцев из Афганистана - первое подразделение смешанной роты третьей механизированной бригады уже на родине. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Грузии.

С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Вернувшееся подразделение проходило службу на базе "Мармал" в Мазари-Шарифе. В Грузии 11 солдат и офицеров подразделения получили военные награды.

Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка".

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.