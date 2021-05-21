В Грузии выявлено 1064 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1135 человек. За сутки от коронавируса умерли 29 пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 25 564 теста, в том числе 10 888 — с экспресс-тестом на антигены и 14 676 — с ПЦР-тестом.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,16 процента, за последние 14 дней — 4,26 процента, за последние семь дней — 4,13 процента.

Всего в Грузии выявлено 335 769 случаев заражения коронавирусом, из которых 316 389человек выздоровели и 4569 умерли.

Всего вакцинировано 105 500 человек, ежедневно вакцинировано 3 613 человек.

В режиме карантина находятся 99 человек, в больнице под наблюдением — 4261 человек, в ковид-гостинице — 705 человек.

При этом 20 мая в Грузии было выявлено 1104 новых случая коронавируса, а 1603 пациента выздоровели.