В правительстве Грузии обсуждают открытие сухопутных границ

В правительстве Грузии работают над вопросом открытия сухопутных границ. Об этом заявил сегодня замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии Паата Имнадзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«По вопросу открытия сухопутных границ уже идет обсуждение и, наверное, они откроются», — сказал Имнадзе.

Он добавил, что в соседних странах эпидемиологическая ситуация остается «очень сложной». В частности, по словам Имнадзе, в Турции фиксируются случаи заражения южноафриканским, бразильским и индийский штаммами коронавируса.

Замглавы NCDC заверил, что власти и эпидемиологи сделают все, чтобы Грузия была привлекательной и безопасной страной во время туристического сезона.

«Я понимаю интересы бизнеса, туризма, но ведь нужно максимально содействовать стране. Какой нормальный турист поедет в страну, которая рушится? Исходя из этого, с зимы все наши усилия были направлены на то, чтобы не было очень высокого пика, не было очень высокой нагрузки на медсектор», — заявил Имнадзе.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что Грузия сможет открыть сухопутные границы при условии высоких темпов вакцинации.

Грузия с 1 февраля открыла воздушные границы. Сухопутные и морские границы остаются закрыты с марта 2020 года. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину, а также транзитные перевозчики грузов.

Иностранцы, которые прибывают в Грузию воздушным транспортом, должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране. Для граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.