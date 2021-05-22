В Грузии истекает действие льгот на таможенное оформление автомобилей

В Грузии истекает срок действия льгот на таможенное оформление автомобилей. Об этом сообщает Служба доходов Минфина страны, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Крайний срок растаможки машин, ввезенных на территорию Грузии с 1 октября 2019 года по 1 мая 2020 года, – 1 июня текущего года.

В случае нарушения сроков декларирования за каждый просроченный день штраф составит 50 лари (примерно 15 долларов) и будет необходимо обязательное прохождение таможенных процедур в течение месяца. Если этого не произойдет, автовладелец будет оштрафован повторно на двойную сумму растаможки.

Правительство Грузии ввело льготы для для автоимпортеров на фоне пандемии коронавируса. По данным Службы доходов, ими воспользовались до 19 тысяч человек.

Крайний срок растаможки ввезенных на территорию страны автомобилей продлевался уже несколько раз. Таким образом, у владельцев завезенных в Грузию машин было как минимум 11 месяцев для этой процедуры, вместо положенных двух.