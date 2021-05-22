В Грузии сняли ограничения для ресторанов

С 22 мая все рестораны Грузии с летними терассами получили право обслуживать посетителей на выходных, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

До этого по выходным рестораны имели право работать только на вынос или для доставки на дом.

Ограничения на работу ресторанов были введены из-за пандемии коронавируса.

В данный момент все посетители в Грузии входят в рестораны в масках и снимают их только садясь за столик.

На сегодняшний день в Грузии остается действовать запрет на работу по выходным для ресторанов без терасс. Также в стране обязательно носить маску на улицах и в закрытых пространствах.

Действует в стране и ограничение на передвижение в ночное время – с 23:00 до 05:00.