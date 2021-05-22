Грузинский стенд признан лучшим на Мадридской международной туристической выставке

На Международной туристической выставке FITUR в Мадриде, стенд Национальной администрации туризма признан лучшим, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По информации Администрации туризма Грузии, директор мадридской выставки Мария Валкарсе вручила специальную грамоту Национальной администрации туризма.

Специальное пространство Грузии на FITUR-2021 позволяет международным туроператорам, компаниям, представителям СМИ получить больше информации о туристических направлениях Грузии.

На главном видеоэкране одной из крупнейших выставок мира посетители могут посмотреть видеоролики о Грузии, познакомиться с грузинскими туристическими продуктами.

Входы и зоны отдыха Мадридской международной выставки украшены баннерами, отражающими туристический потенциал Грузии.

Пятидневную Мадридскую международную туристическую выставку открыли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией.