Главный посыл из Брюсселя - вступление Грузии в ЕС вопрос времени - Каха Кучава

«Главный месседж, который мы получили - Грузия в ЕС, вопрос только в том, как скоро это произойдет», - сказал председатель парламента Грузии Каха Кучава в интервью телеканалу «Имеди», оценивая визит грузинской делегации в Брюссель, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Мне было приятно услышать не только заявления депутатов Европарламента, но и видеть эмоции, когда они говорили, что ждут подачи Грузией официальной заявки в 2024 году.

Это реальность, перед которой стоит наша страна. Мы говорили о шагах, которые необходимо предпринять за эти три с половиной года, чтобы действительно достичь конечного результата. Есть очень сильная поддержка. Эмоционально это очень сильно чувствовалось с их стороны. Они приветствуют достигнутый нами прогресс. Их действительно волновал процесс, который происходил несколько месяцев назад. Они не хотели видеть политический тупик и хотели скорейшего решения вопроса. Они подчеркнули личное участие Шарля Мишеля в этом процессе, что подчеркивает высокий интерес к Грузии.

Грузия представляет собой пример прогрессирования реформ, западничества, демократичности. Им важно увидеть еще больший прогресс и без пробуксовки. Мы много говорили о реализации документа Мишеля, других амбициозных реформах, о той повестке дня, которую мы уже называем европейской повесткой, а также говорили о подаче заявки в 2024 году», — сказал Каха Кучава.