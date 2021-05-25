Новая партия вакцин AstraZeneca и Sinopharm поступит в Грузию в июне

Грузия в середине июня получит третью по счету партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca – 43 тысяч доз. Об этом заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Первая партия британо-шведской вакцины AstraZeneca (43 200 доз) была доставлена в Грузию 13 марта, а вторая - в начале мая.

Что же касается китайской вакцины Sinopharm, то она должна поступить в Грузию во второй половине июня — Грузия должна получит в подарок от «Красного креста» сто тысяч доз этой вакцины. Первую партию вакцины Sinopharm Грузия получила в начале апреля.

По словам Гамкрелидзе, с помощью платформы COVAX Грузия в третьем и четвертом кварталах получит еще 1 миллион 400 тысяч доз вакцин.

Гамкрелидзе также сообщил, что сейчас Грузия оформляет соглашение на получение миллион доз вакцины американо-германской вакцины Pfizer. По его словам, Грузия также ведет переговоры с производителями вакцины Moderna и Novovax.