Для въезжающих в Грузию могут измениться правила страхования

Парламент Грузии предоставил правительству право устанавливать правила и условия страхования здоровья для въезжающих в страну иностранцев и лиц без гражданства, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующие поправки в закон "Об общественном здоровье" утверждены парламентом и отправлены на подпись президенту.

Законопроект инициирован Минздравом Грузии в связи с пандемией коронавируса.

На сегодняшний день обязательное страхование действует в Грузии только для машин с иностранными номерами.

Водители могут приобрести страховку на пограничном контрольно-пропускном пункте. Стоимость страхования зависит от вида транспортного средства и срока страхового периода. Застраховать автомобиль можно на 15, 30 или 90 дней, а также на год.

Страховка будет покрывать как физический, так и материальный ущерб во время дорожно-транспортного происшествия.