В Грузии подтвержден индийский штамм SARS-CoV-2

В Грузии подтвержден индийский штамм коронавируса. По данным Национального центра по контролю заболеваний, индийский штамм был подтвержден у иностранных граждан, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Сообщаем, что в рамках своей компетенции, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения постоянно отслеживает распространение штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих в стране. В рамках эпидемиологического надзора, в результате проведенного PCR-тестирования и секвенирования образца биоматериала у въехавших в страну пяти визитеров было выявлено, что данные лица инфицированы индийским штаммом SARS-CoV-2.

Все инфицированные идентифицированы и изолированы. Они въехали в Грузию в разное время, из одной страны, но являются гражданами разных стран. Трое из них уже покинули Грузию.

Согласно данным эпидемиологических исследований, их клиническое состояние удовлетворительное», — отмечается в информации Национального центра по контролю заболеваний.