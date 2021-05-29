Международную Группу банковского надзора возглавит Грузия

Грузия стала страной-председателем Группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы (BSCEE) на 2022 год. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национального банка Грузии.

Представлять страну будет вице-президент Нацбанка Папуна Лежава, который займет пост председателя BSCEE 16 декабря.

Кроме того, Тбилиси будет принимать у себя в 2022 году конференцию Группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы.

На конференции 2021 года Папуна Лежава выступил с докладом, рассказав об опыте Грузии в борьбе с пандемией и о приоритете банковского надзора в это время.

"Пандемия коронавируса была беспрецедентной проблемой, и ее влияние еще не завершено. Эти проблемы привели нас к важным выводам: постоянная готовность к кризису является предпосылкой для поддержания стабильности финансового сектора", – сказал Лежава.

Кроме того, вице-президент Нацбанка Грузии отметил, что пандемия также показала Грузии возможность повысить финансовую стабильность.

Группа BSCEE была создана в 1991 году. Цели региональной группы – поощрять и поддерживать тесное сотрудничество и коммуникации между ее членами, служить площадкой высокого уровня для технических дискуссий, обмениваться передовыми практиками, информацией и ноу-хау среди банковских регуляторов, а также представлять регион Центральной и Восточной Европы в диалоге с Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS).