В Грузии выявлено 986 новых случаев коронавируса
В Грузии за сутки выявлено 986 новых случаев коронавируса, выздоровели 590 инфицированных, умерли 12 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.
За 24 часа в стране проведено 43 286 тестов на коронавирус, в том числе 28 001 экспресс-теста на антигены и 15 285 ПЦР тестов.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 2,28%, за последние 14 дней — 3,53%, за последние семь дней — 2,97%.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 342 880 случаев заражения коронавирусом, из которых 325 016 инфицированных выздоровели и 4 739 умерли.
На сегодня в общей сложности вакцинировано 134 602 человека, за сутки привиты 4 565 человек.
На карантине находится 48 человек, в стационарах — 3 826 и в клинических гостиницах — 693 человека.
При этом по состоянию на 28 мая в Грузии выявлено 1 056 новых случаев коронавируса, 1 071 пациент выздоровел.