В Грузии выявлено 986 ​​новых случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявлено 986 ​​новых случаев коронавируса, выздоровели 590 инфицированных, умерли 12 человек. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За 24 часа в стране проведено 43 286 тестов на коронавирус, в том числе 28 001 экспресс-теста на антигены и 15 285 ПЦР тестов.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 2,28%, за последние 14 дней — 3,53%, за последние семь дней — 2,97%.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 342 880 случаев заражения коронавирусом, из которых 325 016 инфицированных выздоровели и 4 739 умерли.

На сегодня в общей сложности вакцинировано 134 602 человека, за сутки привиты 4 565 человек.

На карантине находится 48 человек, в стационарах — 3 826 и в клинических гостиницах — 693 человека.

При этом по состоянию на 28 мая в Грузии выявлено 1 056 новых случаев коронавируса, 1 071 пациент выздоровел.