В Грузии утвердили национальный план действий по интеграции в ЕС на 2021 год

Власти Грузии утвердили национальный план действий по интеграции страны в ЕС на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.

Стратегия обсуждалась на заседании комиссии по интеграции Грузии в ЕС, проходившем под председательством премьера Ираклия Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

План определяет, какие мероприятия будут реализованы в течение года в рамках интеграции. В пресс-службе правительства подчеркивают, что все они отвечают обязательствам и срокам, установленным Соглашением об ассоциации – документом, который регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Грузии и ЕС.

На заседании в администрации правительства Грузии также обсуждалась концепция мер для подачи официальной заявки на членство страны в ЕС в 2024 году.

«Предусмотрены такие направления, как консолидация реформ, проводимых в рамках интеграции, внешнее измерение интеграции в ЕС и внедрение эффективных коммуникаций по заявке на членство в ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы.

Участники встречи подвели итоги заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС, прошедшего в Брюсселе 16 марта 2021 года.

«Оно было оценено как успешное в свете беспрецедентных вызовов пандемии», - заявляет пресс-служба правительства Грузии.