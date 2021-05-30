В Грузии выявлено 723 новых случая коронавируса, выздоровели 1407 инфицированных
В Грузии выявлено 723 новых случая коронавируса, выздоровели 1407 инфицированных, умерли 18 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За 24 часа в стране было проведено 25 300 тестов на коронавирус, в том числе 14 238 с экспресс-тестов на антигены и 11 062 ПЦР-теста.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 2,86%, за последние 14 дней - 3,46%, за 7 дней - 2,85%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 343 603 случая коронавируса, выздоровели 326 423 и умерли 4 757 человек.
Всего вакцинировано 138 151 человек, за сутки - 3 484 человека.
На карантине находятся 47 человек, в больницах - 3 815 и в клинических гостиницах - 661 человек.
По состоянию на 29 мая в Грузии было выявлено 986 новых случаев коронавируса, выздоровели 590 пациентов.