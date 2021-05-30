В Грузии выявлено 723 новых случая коронавируса, выздоровели 1407 инфицированных, умерли 18 человек. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране было проведено 25 300 тестов на коронавирус, в том числе 14 238 с экспресс-тестов на антигены и 11 062 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 2,86%, за последние 14 дней - 3,46%, за 7 дней - 2,85%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 343 603 случая коронавируса, выздоровели 326 423 и умерли 4 757 человек.

Всего вакцинировано 138 151 человек, за сутки - 3 484 человека.

На карантине находятся 47 человек, в больницах - 3 815 и в клинических гостиницах - 661 человек.

По состоянию на 29 мая в Грузии было выявлено 986 ​​новых случаев коронавируса, выздоровели 590 пациентов.