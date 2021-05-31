Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии

Грузия 31 мая 2021 10:18 (UTC+04:00)
Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии

Требование к фактическому содержанию спирта в вине из винограда, выращенного в Кахети, увеличилось до 10,5% с 9%, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующие поправки внесены в технический регламент "Об общих правилах производства вина и перечне разрешенных процессов, материалов и веществ".

"С этой поправкой мы уточнили содержание алкоголя в винах, произведенных в регионе Кахети, которые относятся к категории других вин. Содержание спирта в других винах, изготовленных из винограда, выращенного в других зонах виноградарства, составляет не менее 9%", – заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

По информации Минсельхоза, в последние годы естественное содержание сахара в винограде, выращенном в Кахети, значительно увеличилось, что связано с изменением климата в этой зоне. Содержание спирта в вине зависит от степени спелости винограда, которая определяется естественным содержанием сахара в винограде.

Ведомство отмечает, что изменение не распространяется на вина с защищенным географическим указанием, ликеры, игристые, крепленые, десертные, ароматизированные, кувшинные и ледяное вино, у которых содержание алкоголя остается на уровне, ранее определенном регламентом.

"В прошлом году, после завершения Ртвели, мы объявили, что во время сбора урожая 2021 года будет усилен контроль качества винограда по нескольким направлениям. Сырьевая база вина должна быть более качественной, виноград должен собираться в кондиционированном состоянии, что будет поощряться, в отличие от некондиционированного винограда, который является некачественной сырьевой базой и, в конечном итоге, отрицательно влияет на качество и имидж грузинского вина", – заявил Давиташвили.

В рамках урожая 2021 года, министерство планирует установить строгий контроль за качеством сдаваемого винограда, в частности, за содержанием сахара, что установлено соответствующими нормативными документами.

Новые требования не будут применяться к вину, произведенному до 1 августа 2021 года, что позволит предпринимателям продавать вино, произведенное в соответствии с действующим законодательством.

По словам Давиташвили, высокое качество позволит грузинскому вину занять достойное место на экспортных рынках. И хоть экспорт грузинского вина достиг 100 миллиона бутылок, цель ведомства увеличить показатель. По расчетам министерства, к 2030 году из Грузии должен осуществиться экспорт вина на сумму один миллиард долларов.

Согласно данным Национального агентства вина, за четыре месяца с начала года Грузия экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина (0,75 литра), что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом стоимость экспортированной продукции составила 65 миллионов долларов, что на 7% больше прошлогоднего показателя.

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