В Грузии выросли цены на промпродукцию

Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2021 года повысился на 17,5% по сравнению с апрелем 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 16,7%, в том числе на продовольствие на 16,8%, и в горнодобывающей – на 17,8%.

В апреле, по сравнению с мартом текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 3,2%.

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 18% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 18,1%, перерабатывающей промышленности – на 17,4%, в том числе на продукты питания – на 17,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 15,1%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 15,6%, в том числе на напитки – на 8%, а на изделия из металла – на 35,8%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 22%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 25,2%.

Уровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2021 года составил 7,2%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 3%. В апреле, по сравнению с мартом, уровень инфляции составил 0,9%.