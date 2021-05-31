В Грузии выявлено 360 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1195 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 16 пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 12 207 тестов, в том числе 6 581 — с экспресс-тестом на антигены и 5626 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,95%, за последние 14 дней — 3,41%, за последние 7 дней — 2,8%.

Всего в Грузии выявлено 343 963 случая заражения коронавирусом, из которых 327 618 человек выздоровели и 4773 человека скончались.

Всего вакцинировано 138 914 человек, ежедневно вакцинируются 763 человека.

В режиме карантина находятся 44 человек, в стационаре под наблюдением — 3829 человек, в ковид-гостинице — 658 человек.

При этом 30 мая в Грузии было выявлено 723 новых случая коронавируса, выздоровели 1407 пациентов.