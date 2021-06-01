Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом, информацию подтверждают в ведомстве, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Тикарадзе чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Она продолжает работу в дистанционном режиме. Сотрудники Минздрава, которые имели контакт с инфицированным министром, переведены в самоизоляцию.

Тикарадзе сделала прививку от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZenecа 23 марта.

Вакцинацию Тикарадзе прошла в присутствии тележурналистов в медицинском центре Сачхере (Имерети), директором которого она была в течение нескольких лет. Тикарадзе отметила, что решила пройти вакцинацию там, где провела "много позитивных лет". Своим поступком она хотела мотивировать медперсонал клиники Сачхере сделать вакцину от коронавируса.