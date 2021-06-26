Главы МИД Австрии, Литвы и Румынии прибыли в Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии прибыли в Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующую информацию распространил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Рад приветствовать министров иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии, которые прибыли в Тбилиси в рамках визита на Южный Кавказ с мандатом от Верховного комиссара ЕС Жозепа Боррелля», - написал Харцель в Twitter.

Главы МИД трех стран встретятся с грузинским коллегой Давидом Залкалиани, а позже - с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

На встречах в Тбилиси будет обсуждаться проблематика региональной безопасности.

В конце дня европейские дипломаты подведут итоги своего визита на совместной пресс-конференции, которая состоится в представительстве ЕС в Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)