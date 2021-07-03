ЕС и EBRD увеличивают финансирование грузинских компаний

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз расширяют поддержку микро и малых предприятий в Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Согласно Делегации ЕС в Грузии, кредит EBRD в размере 10 миллионов евро предназначен для местных компаний внутри страны и за рубежом для повышения конкурентоспособности.

Заемщики получат грант и консультацию, финансируемые Евросоюзом.

«Микро, малые и средние предприятия в Грузии получат более широкий доступ к финансированию благодаря совместной поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и Евросоюза (ЕС).

EBRD предоставит ProCredit Bank Georgia кредит в размере 10 миллионов евро для предоставления суб-кредитов местным компаниям, а ЕС дополнит эту помощь стимулирующими грантами и бесплатными местными и международными консультационными услугами, финансируемыми инициативой EU4Business», - говорится в заявлении.

По сообщению Представительства ЕС в Грузии, финансирование позволит местным компаниям модернизировать производство, инвестируя в современные технологии и оборудование, принимая стандарты ЕС, улучшая охрану труда и безопасность, и развивая устойчивые методы защиты окружающей среды. Минимум 70% кредитов будет профинансировано за счет инвестиций в «зеленые технологии».