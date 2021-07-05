В Грузии началась массовая вакцинация от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Массовая вакцинация от коронавируса стартует в Грузии пятого июля, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге, что Грузия получила один миллион доз вакцин «Синовак» и «Синофарм», и с пятого июля страна готова начать массовую вакцинацию.

По его словам, в ближайшие недели в Грузию поступит еще один миллион доз вакцины от коронавируса.

Для процесса вакцинации в Грузии мобилизовано до 350 медицинских бригад.

«С целью обеспечения географической доступности министерство здравоохранения уже разработало схему распределения вакцин по всей стране», - заявили в ведомстве.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, работа портала бронирования вакцинации, который отключился третьего июля из-за кибератаки, восстановлена.

По состоянию на 19:00 четвертого июля, на портале было зарегистрировано до 14 тысяч бронирований желающих привиться вакциной «Синофарм».

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)