В Грузии выявлено 1 392 новых случая заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии выявлено 1 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние сутки в стране выздоровел 531 больной, умерло 11 человек, заболевших COVID-19.
Было проведено 38 136 тестов, в том числе 17 650 экспресс-тестов на антигены и 20 486 ПЦР-тестов.
Показатели положительности выявления коронавируса по стране составляют: ежедневный – 3,65 процента, за последние 14 дней – 3,17 процента, за последние 7 дней – 3,7 процента.
Всего в Грузии выявлено 372 685 случаев заражения коронавирусом, из которых 356 780 человек выздоровели, 5 394 – скончались.
Всего вакцинированы 277 872 человека, ежедневно прививаются 4 942 человека.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
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