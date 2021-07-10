Грузия получила более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса Astrazeneca

БАКУ /Trend/ - В международный аэропорт Тбилиси доставлены 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско - британской компании Astrazeneca, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Грузии.

Препарат Astrazeneca смогут получить люди в возрасте от 45 лет и старше.

Интервал между получением первой и второй дозы вакцины Astrazeneca составляет от четырех до 12 недель.

«Вакцинация против COVID-19 — эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, агентства общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют пройти вакцинацию от COVID-19», - говорится в заявлении минздрава.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)