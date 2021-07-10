Грузия получила более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса Astrazeneca
БАКУ /Trend/ - В международный аэропорт Тбилиси доставлены 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско - британской компании Astrazeneca, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Грузии.
Препарат Astrazeneca смогут получить люди в возрасте от 45 лет и старше.
Интервал между получением первой и второй дозы вакцины Astrazeneca составляет от четырех до 12 недель.
«Вакцинация против COVID-19 — эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, агентства общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют пройти вакцинацию от COVID-19», - говорится в заявлении минздрава.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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