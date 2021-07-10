В Грузии за сутки выявлено 1 364 новых случая инфицирования COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 1 364 новых случая инфицирования коронавирусом, 423 человека выздоровели, 22 - скончались, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За 24 часа в стране проведено 33 629 тестов на коронавирус, в том числе 17 883 экспресс - теста на антигены и 15 746 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса в Грузии составляют: суточный - 4,06 процента, за последние 14 дней - 3,67 процента, за последние 7 дней - 4,07 процента.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 376 200 случаев заражения коронавирусом. 358 227 человек выздоровели, 5 443 - скончались.

Всего вакцинировано 296 074 человека, а за сутки - 6 488.

На карантине находятся 77 человек, в больницах - 3 364, в клинических гостиницах - 909 человек.

По состоянию на девятое июля, в Грузии было выявлено 1 108 новых случаев коронавируса, выздоровели 714 пациентов.