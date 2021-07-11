В Грузии выявлено 952 новых случая коронавируса, выздоровели 999 инфицированных, скончались девять пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За 24 часа в стране проведено 20 281 тест на коронавирус, в том числе 8 658 экспресс-тестов на антигены и 11 623 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 4,69 процента, за последние 14 дней — 3,79 процента, за последние семь дней — 4,18 процента.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 377 152 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 359 226 и скончались 5 452 человека соответственно.

На сегодня в стране вакцинировано 302 388 человек, за минувшие сутки — 6 096 человек.

На карантине находятся 98 человека, в больницах — 3472 человека, в клинических гостиницах — 907 человек.

По состоянию на 10 июля в Грузии было выявлено 1364 новых случая коронавируса, 423 пациента выздоровели.