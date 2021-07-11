В Грузии выявлено 952 новых случая коронавируса
В Грузии выявлено 952 новых случая коронавируса, выздоровели 999 инфицированных, скончались девять пациентов. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.
За 24 часа в стране проведено 20 281 тест на коронавирус, в том числе 8 658 экспресс-тестов на антигены и 11 623 ПЦР-теста.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 4,69 процента, за последние 14 дней — 3,79 процента, за последние семь дней — 4,18 процента.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 377 152 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 359 226 и скончались 5 452 человека соответственно.
На сегодня в стране вакцинировано 302 388 человек, за минувшие сутки — 6 096 человек.
На карантине находятся 98 человека, в больницах — 3472 человека, в клинических гостиницах — 907 человек.
По состоянию на 10 июля в Грузии было выявлено 1364 новых случая коронавируса, 423 пациента выздоровели.