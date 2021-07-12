Назначены новые вице-премьеры правительства Грузии

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани и министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили вице-премьерами, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Цулукиани занимала пост министра юстиции с 25 октября 2012 по 1 октября 2020 года. В сентябре 2019 года была назначена вице-премьером. Цулукиани стала министром культуры, спорта и молодежи 22 марта 2021 года.

Давиташвили работал на посту министра сельского хозяйства с 9 сентября 2016 года. После объединения министерств окружающей среды и сельского хозяйства в 2017 году занимал пост министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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