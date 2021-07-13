В Грузии выявлено более 1,8 тыс. новых случаев COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 1 862 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 619 человек, скончались - 11.

За последние 24 часа в Грузии было проведено 35 117 тестов на коронавирус, в том числе 20 996 экспресс-тестов на антигены и 14 121 ПЦР-тест.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 379 673 случая заражения коронавирусом, из которых 360 558 человек выздоровели, 5 479 - скончались.

Всего вакцинированы 310 332 человека, ежедневно вакцину получают 6 444 гражданина.

На карантине находятся 49 человек, в стационаре под наблюдением - 3 705.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Константин Шапиро)