В Грузии выявлено более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 1 663 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
От COVID-19 выздоровели 769 человек, скончались - 13.
За последние 24 часа в Грузии было проведено 35 559 тестов на коронавирус, в том числе 18 254 экспресс-теста на антигены и 17 305 ПЦР-тестов.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 381 336 случаев заражения коронавирусом, из которых 361 327 человек выздоровели, 5 492 - скончались.
Всего в Грузии вакцинированы 317 537 человек, ежедневно вакцину получают 6 992 гражданина.
На карантине находятся 53 человека, в стационаре под наблюдением - 3 753.
(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Константин Шапиро)
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