БАКУ/Trend/ - Грузия получила вакцину Pfizer, сообщает Trend со ссылкой на грузинское Министерство здравоохранения.

«В Грузии начинается всеобщая вакцинация. Вакцина Pfizer американо-немецкого производства уже находится в Грузии», – заявили в ведомстве.

Отмечается, что вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Вакцина создана компанией Pfizer совместно с немецкой партнерской фирмой Biontech.

На первом этапе граждане смогут пройти вакцинацию препаратом Pfizer в семи медицинских учреждениях. Две дозы, необходимые для вакцинации препаратом, вводятся с интервалом 21-28 дней.

«В целях безопасности вакцинация препаратами Pfizer и AstraZeneca будет доступна только в клиниках. Иммунизацию китайскими вакцинами "Синофарм" и "Синовак" граждане могут пройти в дополнительных центрах вакцинации», – заявили в Минздраве.

По соглашению с Pfizer, Грузия постепенно получит 1 000 350 доз вакцины.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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