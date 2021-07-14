Грузия получила вакцину Pfizer
БАКУ/Trend/ - Грузия получила вакцину Pfizer, сообщает Trend со ссылкой на грузинское Министерство здравоохранения.
«В Грузии начинается всеобщая вакцинация. Вакцина Pfizer американо-немецкого производства уже находится в Грузии», – заявили в ведомстве.
Отмечается, что вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Вакцина создана компанией Pfizer совместно с немецкой партнерской фирмой Biontech.
На первом этапе граждане смогут пройти вакцинацию препаратом Pfizer в семи медицинских учреждениях. Две дозы, необходимые для вакцинации препаратом, вводятся с интервалом 21-28 дней.
«В целях безопасности вакцинация препаратами Pfizer и AstraZeneca будет доступна только в клиниках. Иммунизацию китайскими вакцинами "Синофарм" и "Синовак" граждане могут пройти в дополнительных центрах вакцинации», – заявили в Минздраве.
По соглашению с Pfizer, Грузия постепенно получит 1 000 350 доз вакцины.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
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