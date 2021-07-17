В Грузии за сутки выявлено более 1,8 тыс. новых случаев COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 1 808 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
От COVID-19 выздоровел 361 человек, скончались - 22.
За последние 24 часа в Грузии было проведено 34 979 тестов на коронавирус, в том числе 19 711 экспресс-тестов на антигены и 15 268 ПЦР-тестов.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 386 195 случаев заражения коронавирусом, из которых 363 318 человек выздоровели, 5 538 - скончались.
В целом в Грузии вакцинированы 345 295 человек, ежедневно вакцину получают 10 492 гражданина.
На карантине находятся 53 человека, в стационаре под наблюдением - 4 135.
(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Константин Шапиро)
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