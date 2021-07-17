Строительство военного городка на окраине Тбилиси завершат через год

Грузия 17 июля 2021 23:26 (UTC+04:00)
Строительство военного городка на окраине Тбилиси завершат через год

Власти Грузии рассчитывают завершить строительство военного городка на горе Махата примерно на полгода раньше анонсированного срока – летом 2022 года. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Строительство военного городка на окраине Тбилиси было начало в октябре прошлого. К настоящему времени там возвели 28 семиэтажных корпусов.

«Строительная компания работает очень высокими темпами, проект военного городка, рассчитанный на 1050 военнослужащих, будет завершен летом 2022 года. Это первая фаза, а потом в этом районе планируется запуск пяти таких проектов, это будет настоящий новый район для наших солдат-героев. Мы, правительство, делаем все, чтобы создать достойные условия для наших военных», — сказал премьер-министр.

Согласно проекту, в целом на горе Махата будет построено 39 домов, квартиры в которых получат 1 092 семьи. Военные смогут приобрести 50, 80 и 110 квадратных метров на льготных условиях, в два раза ниже рыночной стоимости – по 100 долларов за квадрат. При этом они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не банковским кредитом.

Жилищный проект также предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, внутренних дорог, зон отдыха и парковок.

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