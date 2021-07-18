Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл Грузию, передает Trend со ссылкой на 1TV.

В международном аэропорту Батуми его встречали посол ЕС в Грузии Карл Харцель, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе.

Шарль Мишель прибыл в Грузию по приглашению президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Завтра президент Европейского Совета примет участие в Батумской международной конференции, в рамках которой состоится встреча лидеров стран «Восточного партнерства», имеющих Соглашение об ассоциации с ЕС. Кроме того, запланированы встречи Шарля Мишеля с представителями как грузинской правящей команды, так и оппозиции.