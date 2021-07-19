В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 129 769 человек

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 18 июля в Грузии гражданам введены 353 835 доз вакцины против COVID-19, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Национальный центр контроля заболеваний (NCDC).

Согласно информации, полностью вакцинированы 129 769 человек.

Для записи на вакцинацию граждане должны посетить сайт www.booking.moh.gov.ge.

На данный момент вакцинацию в стране проводят четырьмя вакцинами: Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.

«Необходимо вакцинировать не менее 60 процентов населения. Это позволит нам ослабить и избежать ограничений, открыть границы и вернуться к нормальному ритму жизни», - говорится в сообщении NCDC.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)