Президент Украины прибыл в Грузию

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Батуми.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

В Батумском международном аэропорту его встретил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Владимир Зеленский прибыл в Грузию по приглашению президента Саломе Зурабишвили.

Сегодня президент Украины примет участие в 17-й Батумской международной конференции «Сила притяжения ЕС и трансформация региона», в ходе которой состоится встреча лидеров ассоциированных стран "Восточного партнерства". Мероприятие откроет вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

(Автор: Тамилла Мамедова)