ЕС остается надежным партнером Грузии

У нас будет следующий саммит в Брюсселе в декабре, и я публично обещаю вам всем, что ЕС останется сильным и надежным партнером для ваших стран, — об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил выступая на Батумской международной конференции «Европейский путь Грузии», передает Trend со ссылкой на 1TV.

При этом Шарль Мишель выразил надежду, что взятые на себя обязательства в направлении реформ будут выполнены.

«Мы надеемся, что вы выполните свои обязательства по реформе не для того, чтобы порадовать Брюссель, а на благо вашего собственного народа и общества», — заявил Шарль Мишель.

При этом он отметил, что права человека, равенство, недопустимость дискриминации, защита прессы — это ценности, которые являются лучшей гарантией процветания.

Президент Европейского совета рассказал о трех приоритетах, предложенных для стран Восточного партнерства.

«Первый — это прорыв беспрецедентной экономической программы, которая является поворотным моментом для региона. ЕС поможет 2,3 миллиардами евро и сможет мобилизовать 17 миллиардов евро. Также я твердо верю, что наше партнерство будет и дальше укрепляться, и к 2030 году мы сможем проложить тысячи километров дорог, развивать железные дороги. Это еще больше сократит физическое расстояние между нашими обществами, это будет значительная инвестиция с точки зрения инструмента доступа к финансовым ресурсам, которые сделают ваши страны более устойчивыми. Третье и последнее — это реформы: демократическое управление является ключом к тому, чтобы либеральная демократия стала уделять большое внимание верховенству закона, судебной системе и борьбе с коррупцией. Это не просто политическая необходимость, это необходимый фактор для использования возможностей, которые предоставляет этот инструмент», — заявил Шарль Мишель.